Чемпионство Ферстаппена в «Формуле 1» решили оспорить

О нарушении двух статей Спортивного регламента «Формулы 1» заявила команда Mercedes после победы пилота Макса Ферстаппена на итоговой классификации Гран-при Абу-Даби. Команда подала жалобу с требованием пересмотреть результаты гонки. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

В сообщении пресс-службы напомнили, что за пять кругов до финиша с трассы вылетел пилот Николай Латифи из команды «Уильямс». Организаторы выпустили на дорогу машину безопасности.

По мнению Mercedes, болид Ферстаппена ненадолго обогнал машину Льюиса Хэмилтона, пока они ехали за машиной безопасности. Также в команде считают, что старт гонки после ухода с трассы машины безопасности был выполнен с нарушением, так как отставшие на круг болиды пропустили вперед, что помогло Ферстаппену приблизиться к Хэмилтону.

В результате перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на восемь баллов.

Для Макса Ферстаппена это первый чемпионский титул в его спортивной карьере.