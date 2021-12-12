Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы 1»

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы 1», выиграв Гран-при Абу-Даби. Этот титул 24-летний гонщик получил впервые в своей карьере.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который одерживал победу в чемпионате «Формулы 1» непрерывно с 2017 года, сегодня стал вторым.

Во время гонки произошло столкновение болидов Николаса Латифи и Мика Шумахера, из-за этого Хэмилтон потерял свое преимущество в 11 секунд. На последнем круге произошел рестарт. Ферстаппен практически сразу обошел Хэмилтона и в итоге вышел пришел первым.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀



And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

По итогам сезона он набрал 395,5 очка в общем зачете. У Хэмилтона в общем зачете 387,5 очка. Пилот Mercedes Валттери Боттас набрал 230 очков и занял третье место.