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    12 декабря 2021, 18:25

    Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы 1»

    Ольга Назаркина

    Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы 1», выиграв Гран-при Абу-Даби. Этот титул 24-летний гонщик получил впервые в своей карьере.

    Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы 1»

    Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который одерживал победу в чемпионате «Формулы 1» непрерывно с 2017 года, сегодня стал вторым.

    Во время гонки произошло столкновение болидов Николаса Латифи и Мика Шумахера, из-за этого Хэмилтон потерял свое преимущество в 11 секунд. На последнем круге произошел рестарт. Ферстаппен практически сразу обошел Хэмилтона и в итоге вышел пришел первым.

    По итогам сезона он набрал 395,5 очка в общем зачете. У Хэмилтона в общем зачете 387,5 очка. Пилот Mercedes Валттери Боттас набрал 230 очков и занял третье место.