Стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2019/20

«Бавария» переиграла «Лион» со счетом 3:0 в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Таким образом, команде удалось выйти в финал турнира.

В решающем матче немцы встретятся на поле с французским «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), который одержал уверенную победу на «РБ Лейпциг». Их встреча завершилась со счетом 3:0.

«Бавария» стала первой в группе В, в которой также находились «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда». «ПСЖ» стал первым в группе А, опередив такие команды, как «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

Финальная игра турнира пройдет 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в португальском городе Лиссабон.

Ранее, после того, как стало известно о выходе в финал футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», его болельщики, обрадовавшись успехам любимой команды, устроили дебош в Париже. На Елисейских полях они начали жечь дымовые шашки и файеры. Для того, чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.