Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже

По данным газета «Известия», на Елисейских полях они начали жечь дымовые шашки и файеры. Полицейским пришлось разгонять толпу при помощи слезоточивого газа.

Ранее нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов заявил, что фанаты больше не интересуются игрой команды. Им интереснее пререкаться с руководством команды. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками.