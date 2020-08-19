19 августа 2020, 15:14
Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже
Болельщики футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили дебош в Париже, обрадовавшись выходу команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По данным газета «Известия», на Елисейских полях они начали жечь дымовые шашки и файеры. Полицейским пришлось разгонять толпу при помощи слезоточивого газа.
Ранее нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов заявил, что фанаты больше не интересуются игрой команды. Им интереснее пререкаться с руководством команды. Об этом футболист заявил на встрече с болельщиками.