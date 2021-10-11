Сборная Франции стала чемпионом Лиги наций

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла испанцев в финальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Милане. Таким образом, французская национальная команда стала победителем Лиги наций.

В команде победителей голы забили Карим Бензема и один из самых дорогих футболистов современности Килиан Мбаппе. В испанской сборной автором мяча стал Микель Оярсабаль. Для нападающего Антуана Гризманна игра стала юбилейной — уже сотой в составе сборной Франции. Лучшим игроком по итогам встречи признали испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Как напомнил ТАСС, за время проведения Лиги наций сборная Франции не проиграла соперникам ни разу. Французы выступали в группе с командами Португалии, Хорватии и Швеции. В полуфинале сборная обыграла бельгийцев со счетом 3:2.

Испанцы были первыми в своей группе, с ними участвовали команды Германии, Швейцарии и Украины. Сборная Испании три раза победила и один раз потерпела поражение от украинцев.

Сборная Франции — двукратные чемпионы мира и Европы. Испанцы один раз выиграли мировой чемпионат, а также стали обладателями трех золотых наград на европейских соревнованиях.