Франция вышла в финал Лиги наций

Полуфинал Лиги наций UEFA, в котором встретились сборные Бельгии и Франции, закончился победой французских футболистов. Действующие чемпионы пропустили два гола в первом тайме, зато во втором отыгрались по полной.

Прошедший в Турине матч завершился со счетом 3:2 в пользу Франции, сообщил «Чемпионат.com».

Счет на 37-й минуте открыл Янник Феррейра Карраско. Разницу в счете увеличил всего через три минуты Ромелу Лукаку.

Отставание французам удалось сократить только после перерыва. Отличился форвард команды Карим Бензема. Реализованный Килианом Мбаппе пенальти сравнял счет, а вперед сборную Франции вывел Тео Эрнандес. Третий гол он забил на 90-й минуте.

В первом полуфинале, который состоялся 6 октября, сборная Испании обыграла итальянцев, положив конец их рекордной серии, уточнил сайт RT.