«Чемпионат»: Семак выступил против продления контракта с Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть петербургский клуб следующим летом после истечения контракта. Главный тренер Сергей Семак выступил за то, чтобы не продлевать договор с футболистом, сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Текущее соглашение <…> истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сказал один из собеседников издания.

Другой источник «Чемпионата» отметил, что сейчас в контракте Дзюбы есть возможность автоматического продления еще на один сезон при условии, что в текущем сезоне он будет на поле свыше 70% времени. Но это требование пока не выполнено.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Дзюба может перейти в казанский «Рубин», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что все это слухи и никаких переговоров на этот счет не ведется.

Цвета петербургской команды Дзюба защищает с 2015 года. В составе команды он провел 234 матча, в которых забил 105 мячей.