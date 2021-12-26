«Чемпионат»: Семак выступил против продления контракта с Дзюбой
«Чемпионат.com»: Семак не хочет продлевать контракт с Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть петербургский клуб следующим летом после истечения контракта. Главный тренер Сергей Семак выступил за то, чтобы не продлевать договор с футболистом, сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Текущее соглашение <…> истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сказал один из собеседников издания.
Другой источник «Чемпионата» отметил, что сейчас в контракте Дзюбы есть возможность автоматического продления еще на один сезон при условии, что в текущем сезоне он будет на поле свыше 70% времени. Но это требование пока не выполнено.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Дзюба может перейти в казанский «Рубин», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что все это слухи и никаких переговоров на этот счет не ведется.
Цвета петербургской команды Дзюба защищает с 2015 года. В составе команды он провел 234 матча, в которых забил 105 мячей.