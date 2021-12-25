Гендиректор «Зенита» назвал слухами информацию о переходе Дзюбы в «Рубин»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал слухами сообщения о возможном переходе нападающего команды Артема Дзюбы в «Рубин».

«Это все слухи, никаких переговоров нет», — процитировало РИА «Новости» слова Медведева.

О том, что «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе Дзюбы в казанский клуб ранее сообщил «РБК Спорт».

Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе команды 33-летний форвард провел 234 матча. Он забил 105 мячей.

Нападающий находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата России. Первым идет форвард «Уфы» Гамид Агаларов, Дзюба отстает от него всего на три гола.

В отборочных матчах сборной России к чемпионату мира 2022 года Дзюба участия не принимал. После того, как его включили в расширенный список команды, он заявил, что не готов выходить на поле из-за плохой физической формы. В результате главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что «поставил точку» в участии Дзюбы в команде. Позже Дзюба заявил, что готов сделать первый шаг и пойти на примирение с Карпиным, вернуться в команду, но при условии, что там не будет новых подковерных игр.