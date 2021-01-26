Чемпионат мира по хоккею состоится в одной стране

Совет международной федерации хоккея (IIHF) считает, что Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в одной стране. Ранее турнир должны были принимать Латвия и Белоруссия, но неделю назад Минск лишили права на проведение матчей.

Вместо него соревнования в полном объеме состоятся в словацкой Братиславе, датском Хернинге или Риге. Свою заинтересованность в проведении чемпионата высказывала Литва, но совет решил отказаться от предложения Вильнюса.

Президент федерации Рене Фазель сообщил ТАСС, что общался на эту тему по видеосвязи с премьер-министром Литвы.

«У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — объяснил Фазель.

Изначально планировалось, что в Белоруссии пройдут матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.