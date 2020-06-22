Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня следующего года

Чемпионат мира в 2021 году пройдет в Минске и Риге. Накануне в формате видеоконференции прошел конгресс Международной федерации хоккею. На нем определились даты проведения чемпионата.

«С учетом более позднего начала клубных соревнований в Европе и Северной Америке чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года», — сообщается в релизе.

Чемпионат в 2021 году изначально собирались провести с 7 по 23 мая. Однако по решению конгресса даты поменялись. Команды будут соревноваться в двух группах. Первая — группа А, в которой состязаться будут сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Группа В будет состоять из команды Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Позже будут опубликованы расписания игр, тогда же появится информация о продаже билетов. Ранее стало известно кто будет главным тренером в сборной России по хоккею.