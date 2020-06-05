У сборной России по хоккею новый тренер. Мнения о назначении Валерия Брагина разнятся

Главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин. Раньше он возглавлял молодежную сборную России, а в конце января стал старшим тренером национальной команды и СКА. Разбираемся, хорошее ли решение приняла Федерация хоккея?

Брагин получил повышение сразу на двух местах, став старшим тренером в петербургском СКА и сборной России. Он сменил Алексея Кудашова, помощником которого являлся до этого. В тренерский штаб Брагина в СКА вошли Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей). В сборной России ему также будет помогать Алексей Жамнов.

Брагин посчитал честью, что его назначили на пост главного тренера.

«Поколение, которое прошло через мою „молодежку“ за последние 10 лет, все эти игроки, все эти кандидаты мне прекрасно знакомы. Всегда говорил, что страна у нас богата на хороших хоккеистов, надо только развивать их правильно», — сказал Брагин.

Ранее он возглавлял молодежную сборную России, которую привел к золотой медали в 2011 году, серебряным в 2012, 2015, 2016 и 2020 годах, и дважды к бронзовым в 2017 и 2019-м на чемпионатах мира.

В разные годы Брагин был тренером в десятках клубов, в том числе в ЦСКА, «Спартаке-2», был наставником юниоров. Специалист стал 15 тренером в истории сборной России по хоккею. Приведет ли он команду к победе?

Созрел для больших команд

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Брагин созрел, чтобы тренировать большие команды. Он успешный тренер, который «неплохо» работал с молодежной сборной, вникал в тонкости каждого спортсмена.

Я бы не назвал это «короткими штанишками», из которых он вырос, из его работы в «молодежке». Он самодостаточный специалист, надежный, выбор вполне оправданный. <…> Он вникал в тонкости каждого спортсмена. Со взрослыми, мне кажется, в этом смысле работать чуть легче Дмитрий Губерниев.

Источник фото: сайт ХК СКА

Успехи и опасность

Комментатор, спортивный журналист Алексей Осин по просьбе «360» оценил способности Брагина и отметил, что за тренером числится много успехов, но все-таки есть «тревожные мысли».

«За Брагиным достаточное количество успехов на молодежном уровне. При этом всегда есть тревожные мысли и опасность того, что то, что получилось с молодыми ребятами, не получится со взрослыми звездами, тем более, что в общем на молодежном уровне были вопросы», — сказал Осин и напомнил, что Брагин — харизматичный и перспективный тренер. По мнению Осина, он имеет больше навыков, чем прежний Алексей Кудашов.

Брагина выбрали, потому что благодаря нему сложилось впечатление о работе молодежной сборной. Ему удалось не только воспитать команду, которая занимала призовые места, но и «поправить дела» в традиционной суперсерии с канадскими юниорскими лигами. Ведь раньше Россия «безоговорочно» проигрывала, а теперь есть успехи.

Не знаю, сможет ли Брагин улучшить результаты кардинально, но мне кажется, что сборная России должна в тройку на чемпионатах мира попадать Алексей Осин.

Источник фото: РИА «Новости»/Крис Бэрри

Не тот тренер

Хоккейный эксперт, бывший хоккеист Евгений Чижмин считает, что Брагин не готов ко «взрослому» хоккею, потому что у него уже был неудачный опыт в подобной команде.Тем более, что у него нет авторитета у иностранных игроков. Чижмин не уверен, что под началом Брагина сборная сможет выйти на новый уровень.