Чемпионат мира по борьбе перенесли из России

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград. Такое решение было принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта

Информацию об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенного мира борьбы (UWW).

При этом, как указано в сообщении, в 2023 году мировое первенство состоится в России, точное место проведения будет определено в ближайшие месяцы.

«Мы уважаем решение CAS, позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA), соответствующим образом скорректировали календарь, — приводит агентство слова президента UWW Ненада Лаловича.

В декабре прошлого года CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Таким образом Россия лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их на два года.

CAS также постановил, что российские спортсмены не смогут выступить под флагом РФ на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Своим решением CAS смягчил санкции WADA против российского спорта. Срок наказания суд фактически сократил вдвое от того, на который рассчитывали в WADA.

На этой неделе стало известно, что решение CAS по спору между WADA и РУСАДА останется без обжалования. Всемирное антидопинговое агентство так и не подало апелляцию. РУСАДА тоже не стало обжаловать постановление CAS, о чем заявило в январе.