WADA отказалось оспаривать решение CAS по спору с РУСАДА

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА останется без обжалования. Всемирное антидопинговое агентство так и не подало апелляцию.

Дедлайн по обжалованию вердикта CAS, вынесенного в декабре 2020 года, истек. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.

«WАDА подтверждает, что не обжаловало решение САS в Федеральном суде Швейцарии», — отмечено в публикации.

В организации заметили, что разочарованы недостаточно жестким решением CAS. Однако после консультаций с собственными юристами и сторонними специалистами WADA пришло к выводу о бесполезности обжалования позиции Спортивного арбитража. Поэтому от апелляции решено было отказаться.

Российское антидопинговое агентство тоже не стало обжаловать постановление CAS, о чем заявило в январе.

Своим решением от 17 декабря 2020 года CAS смягчил санкции WADA против российского спорта. Срок наказания суд фактически сократил вдвое от того, на который рассчитывали во Всемирном антидопинговом агентстве.

CAS постановил, что российские спортсмены не смогут выступить под флагом РФ на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2020 года.