Спорт 13 июня 2023, 19:16 Российский баскетболист Моня объявил о завершении спортивной карьеры

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Российский профессиональный баскетболист Сергей Моня, играющий на позиции легкого форварда, заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом сообщил RT.

Представители баскетбольного клуба «Зенит» поблагодарили 40-летнего спортсмена за совместную работу на протяжении полутора лет.

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Отмечается, что Сергей Моня стал чемпионом Европы 2007 года в составе национальной сборной. Свою последнюю игру он провел в январе с «Локомотивом-Кубанью».