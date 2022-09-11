«Чеховские медведи» вновь выиграли Суперкубок России по гандболу | 360°

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«Чеховские медведи» вновь выиграли Суперкубок России по гандболу

«Чеховские медведи» в девятый раз выиграли Суперкубок России по гандболу

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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Московской области обыграл ставропольский «Виктор» в матче за Суперкубок страны. Встреча состоялась 11 сентября в Чехове, сообщил ТАСС.

Подмосковная команда обыграла гостей со счетом 27:24. В минувшем сезоне «Чеховские медведи» в 21-й раз стали победителем чемпионата России.

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Суперкубок России начали разыгрывать в 2014 году. «Чеховские медведи» выиграли главный трофей в девятый раз подряд.

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В начале сентября в Подмосковье завершилась Всероссийская спартакиада по гандболу. В финале играла сборная Московской области с командой из Пермского края. Подмосковные спортсмены оказались сильнее.

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