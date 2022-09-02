Подмосковье 02 сентября 2022, 23:29 Поделиться Telegram

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Viber Победителей Всероссийской спартакиады по гандболу наградили в Чехове Телеканал "360"

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Команда Московской области по гандболу победила в первой Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта. В городском округе Чехов состоялось награждение чемпионов.

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В финальном поединке подмосковные гандболисты превзошли соперников из Пермского края. Победа получилась довольно легкой — ребята выиграли со счетом 35:24. Во многом это опыт и мастерство игроков клуба «Чеховские медведи», именно на его базе заслуженный тренер России Владимир Максимов сформировал сборную Московской области.

«Должен сказать, что спартакиада оказалась очень вовремя! Если бы об этом мы бы знали еще в январе — было бы еще более грандиозно, потому что тогда бы мы собрали регионы, они бы у себя сыграли. А потом лучшие из регионов сделали лучшие команды и поехали играть. Сейчас, к сожалению, этого не произошло, но думаю, все может быть — мы на это обратим внимание, потому что есть дальние регионы — Приморье, Сибирь, в которых гандбол есть», — сказал главный тренер сборной Московской области по гандболу Владимир Максимов.

«Мы все стали свидетелями исторического события — по сути, в такие сжатые сроки, в нашем городском округе было проведено состязание мирового масштаба, где соперничали регионы России. Сегодня это очень актуально — и для зрителей, и для спортсменов, в отсутствии спортивной соревновательной практики. Такие события идут на пользу подготовке, и зрители активно поддерживали нашу команду», — отметил первый заместитель главы администрации г. о. Чехов Константин Михальков.

Телеканал "360"

Следующим матчем, который примет Дворец спорта «Олимпийский» в Чехове, станет игра за Суперкубок России. В битве за первый трофей сезона 11 сентября сойдутся команды «Чеховские медведи» и ставропольский «Виктор».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.

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