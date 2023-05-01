Спорт 01 мая 2023, 17:15 «Чеховские медведи» в 12-й раз взяли Кубок России по гандболу Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» в 12-й раз выиграл Кубок России Сайт гандбольного клуба «Чеховские медведи»

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Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» обыграли «Пермских медведей» в финале Кубка России. Матч состоялся 1 мая в столице и закончился счетом 34:30.

Это уже 12-я победа клуба. Игроки подмосковной команды брали кубок каждый год с 2009-го по 2013-й, в 2015 и 2016 годах, а затем снова несколько лет подряд с 2018-го по 2021-й.

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Напомним, «Финал четырех» Кубка России среди мужских команд проходил в Москве на волейбольной арене «Динамо» 30 апреля и 1 мая. На играх встретятся ЦСКА, «Зенит», «Пермские медведи» и «Чеховские медведи».

Накануне, 30 апреля, чеховцы обыграли московский ЦСКА — своих принципиальных соперников. Итоговый счет встречи составил 30:31.

Ранее «360» писал, что подмосковные боксеры завоевали три медали на первенстве России среди юношей. В первенстве России по боксу приняли участие 309 спортсменов из 70 регионов России.