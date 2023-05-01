Подмосковье 01 мая 2023, 04:25 Подмосковные боксеры завоевали три медали на первенстве России среди юношей Пресс-служба Администрации г.о. Чехов

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Спортсмены из Московской области выиграли две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, сообщила пресс-служба регионального Минспорта. По итогам соревнований сборная Подмосковья вошла в тройку лучших команд турнира.

В первенстве России по боксу приняли участие 309 спортсменов из 70 регионов России. Соревнования прошли с 23 по 29 апреля во дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове.

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Золотую медаль и приз зрительских симпатий завоевал местный житель Ян Богданов в весовой категории более 80 килограммов, также чемпионом в весе 50 килограммов стал житель Подольска Арсений Жильцов. В категории 75 килограммов бронзу выиграл спортсмен из Одинцова Максим Максимов.

Почетными гостями турнира стали генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко, известные спортсмены Александр Поветкин, Андрей Баланов и Федор Чудинов, первый замглавы Федерации бокса Московской области Ахмед Рагимов, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в регионе.

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