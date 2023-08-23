23 августа 2023, 19:20
Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»
Мексиканский полузащитник Чавес вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»
Мексиканский полузащитник Луис Чавес отправился в Москву для завершения своего перехода в футбольный клуб «Динамо». Об этом рассказал журналист TUDN Уго Рамирес в своих социальных сетях, опубликовав видео с Чавесом из аэропорта.
Ранее СМИ сообщили, что Чавес уже расторг контракт с мексиканской командой «Пачука» и в ближайшее время станет игроком «Динамо». В составе «Пачуки» Чавес провел 143 матча, забил 14 голов и сделал 12 голевых передач.
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Ранее «Динамо» одержало победу над ЦСКА в пятом туре РПЛ.
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