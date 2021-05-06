Часть болельщиков потеряют билеты на Евро-2020 из-за лотереи

Гендиректор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин объяснил причины увеличения количества матчей в Санкт-Петербурге. Также он рассказал о ситуации с билетами. Часть болельщиков лишатся их из-за лотереи.

По его словам, ему сложно прокомментировать решение коллег из UEFA увеличить количество игр.

«Мы приветствуем это решение, которое говорит о том, что Россия — настоящий партнер UEFA. Это не победа для нас, а помощь коллегам, которые не могут проводить матчи со зрителями. Это не их вина, все зависит от ситуации в мире», — сказал Сорокин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что большое количество матчей в Санкт-Петербурге станет вызовом для российского оргкомитета. Сорокин отметил, что некоторые болельщики могут лишиться своих билетов на Евро из-за лотереи. Он добавил, что сложилась неприятная ситуация. Однако выразил мнение, что часть футбольных фанатов уже смирились с потенциальной потерей.

Если оргкомитет сможет, то увеличит заполняемость трибун. Те, кто потеряют билеты, «получат преимущественное право покупки».

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург и Севилья получили право на проведение дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу. Первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.