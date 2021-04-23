Петербург получил право проведения дополнительных матчей ЧЕ по футболу

Санкт-Петербург и Севилья получили право проведения дополнительных матчей Чемпионата Европы по футболу . Об этом сообщили глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек на своей странице в Twitter.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Пока готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим.

«Севилья и Сан-Петербург — официально! Впереди немного работы, начинаем сначала — лагерь, переезды, вся логистика», — написал он.

В Севилью и Санкт-Петербург были перенесены матчи из Бильбао и Дублина.

Накануне власти Бильбао в Испании отказались от права на проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу. УЕФА 21 апреля прислал оргкомитету уведомление. В нем в одностороннем порядке город лишили права принимать матчи. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее говорил, что не разрешит проводить соревнования при пустых трибунах. Бильбао как раз не мог обещать организацию игр с болельщиками. Власти Дублина тоже не решились матчи со зрителями.