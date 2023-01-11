11 января 2023, 00:06
CAS пояснил правомерность решения UEFA и FIFA по отстранению российских клубов от матчей
CAS опубликовал мотивировочную часть по отклоненной апелляции российских клубов
Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте обнародовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение футбольных команд РФ от международных чемпионатов.
«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (FIFA), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», — говорится в документе.
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UEFA и FIFA не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, отмечено в документах. Также указано, что российские команды считаются пострадавшими в данных обстоятельствах.
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На фоне антироссийских санкций UEFA и FIFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС задумалась о переходе из UEFA в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако не все оптимистично настроены в связи с предстоящими переменами. Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин призвал не торопиться с переходом в АФК, так как там не все будут рады видеть российских игроков.
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