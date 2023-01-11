Спорт 11 января 2023, 00:06 CAS пояснил правомерность решения UEFA и FIFA по отстранению российских клубов от матчей CAS опубликовал мотивировочную часть по отклоненной апелляции российских клубов freepik

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Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте обнародовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение футбольных команд РФ от международных чемпионатов.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (FIFA), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», — говорится в документе.

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UEFA и FIFA не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, отмечено в документах. Также указано, что российские команды считаются пострадавшими в данных обстоятельствах.

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На фоне антироссийских санкций UEFA и FIFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС задумалась о переходе из UEFA в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако не все оптимистично настроены в связи с предстоящими переменами. Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин призвал не торопиться с переходом в АФК, так как там не все будут рады видеть российских игроков.