Спорт 27 декабря 2022, 19:58 Булыкин призвал не торопиться с переходом РФС в АФК

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Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин обсудил с ИА НСН сообщение о том, что Российский футбольный союз до конца года проведет голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

По мнению Булыкина, в случае перехода в АФК российская команда будет одной из сильнейших.

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«Правда, мы много потеряем в деньгах, но здесь об этом речи не идет», — обозначил спортсмен.

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Он выразил опасение, что россиянам не разрешат играть в АФК, и команда окажется в плачевной ситуации. Булыкин заметил, что в Азиатской конфедерации футбола есть такие сборные, которые не хотят видеть Россию в составе АФК.

«Я бы не стал делать столь резкие шаги до тех пор, пока не получил бы соответствующие гарантии», — подчеркнул собеседник информагентства.