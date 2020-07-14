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    14 июля 2020, 17:06

    Бывший ученик рассказал, как Тутберидзе заставляла его кататься с пневмонией

    Мария Шагиахметова

    Бывший ученик тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Виктор Адоньев рассказал в интервью изданию «Газета.ru», что ушел из спорта из-за принуждения танцевать во время пневмонии. Это произошло, когда спортсмен выступал за Казахстан на Азиатских играх 2011 года.

    Адоньев в беседе с журналистом сказал, что во время Азиады в 2011 году сильно заболел, но, несмотря на это, ему все же пришлось выйти на лед.

    «У меня была двусторонняя пневмония. И тут начался самый большой ужас в моей жизни. Температура была 40 градусов, меня положили в инфекционную больницу, кололи антибиотиками, я похудел на семь килограммов за три дня — на мне костюм висел!» — рассказал фигурист. Ему предстояли соревнования в Астане и Алма-Ате. Когда он вышел с партнершей на танец, истощенное тело подвело фигуриста.

    «В коротком танце мы в конце упали, потому что у меня сил вообще не осталось: я поднял партнершу в поддержку, и мы с ней оказались на льду», — объяснил Адоньев. Произвольная программа далась спортсмену легче, однако ему пришлось выйти и на показательные выступления. После такого стресса Адоньев вернулся в Москву, где долго восстанавливался и принял для себя важное решение.

    «Когда я вернулся в Москву, из дома не выходил месяца два. Начались проблемы с сердцем, с ногами. И после этого я решил бросить спорт», — рассказал Адоньев.

    Ранее бывший тренер Адоньева Тутберидзе получила премию Международного союза конькобежцев как лучший наставник в 2020 году.