Бывший ученик рассказал, как Тутберидзе заставляла его кататься с пневмонией

Адоньев в беседе с журналистом сказал, что во время Азиады в 2011 году сильно заболел, но, несмотря на это, ему все же пришлось выйти на лед.

«У меня была двусторонняя пневмония. И тут начался самый большой ужас в моей жизни. Температура была 40 градусов, меня положили в инфекционную больницу, кололи антибиотиками, я похудел на семь килограммов за три дня — на мне костюм висел!» — рассказал фигурист. Ему предстояли соревнования в Астане и Алма-Ате. Когда он вышел с партнершей на танец, истощенное тело подвело фигуриста.

«В коротком танце мы в конце упали, потому что у меня сил вообще не осталось: я поднял партнершу в поддержку, и мы с ней оказались на льду», — объяснил Адоньев. Произвольная программа далась спортсмену легче, однако ему пришлось выйти и на показательные выступления. После такого стресса Адоньев вернулся в Москву, где долго восстанавливался и принял для себя важное решение.

«Когда я вернулся в Москву, из дома не выходил месяца два. Начались проблемы с сердцем, с ногами. И после этого я решил бросить спорт», — рассказал Адоньев.

Ранее бывший тренер Адоньева Тутберидзе получила премию Международного союза конькобежцев как лучший наставник в 2020 году.