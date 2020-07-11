Тутберидзе признали лучшим тренером года по версии ISU

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Церемония проходила в онлайн-режиме.

«Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определенных результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждем», — заявила Тутберидзе.

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову, чемпионку Европы — 2020 Алену Косторную, двукратную чемпионку России Анну Щербакову, двукратного чемпиона страны среди юниоров Даниила Самсонова. Среди ее бывших воспитанников числится Александра Трусова, которую она привела к двум победам на Чемпионате мира среди юниоров.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ученица Тутберидзе 16-летняя Алена Косторная признана «Новичком года». В сезоне-2019/20 спортсменка стала чемпионкой Европы, выиграла финал Гран-при в Турине и заняла второе место на чемпионате России. Кроме нее, на награду претендовали россиянка Александра Трусова и представительница Южной Кореи Ю Ен.

Ранее Тутберидзе включили в рейтинг самых «токсичных» тренеров в мире. Женщину критикуют за то, что у нее не задерживаются повзрослевшие чемпионки-фигуристы, которые завершают спортивную карьеру или переходят к другому тренеру.