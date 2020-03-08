Бывший тренер Федора Емельяненко вспомнил о драке бойца с футболистом

«Как-то я попал за стол с футболистами „Арсенала“, те с девчонками сидели. Меня никто не звал. […] Я нагловатый был, неправильно себя вел. Признаю», — рассказал Былдин.

По его словам, игрокам не понравилось его поведение, и с одним из футболистов завязался конфликт. Былдин первым ударил спортсмена. Потасовку увидел Емельяненко и также принял участие в драке.

Былдин отметил, что после того, как в стычку вмешался боец ММА футболист попытался спастись бегством и врезался в стеклянные двери заведения. Этот эпизод тренер назвал безобидным.

Былдин и Емельяненко сотрудничали три года, с 2000 по 2003-й. Тогда боец начинал профессиональную карьеру в MMA.

Последний бой Емельяненко провел против американского бойца Квинтона Джексона. Поединок прошел 29 декабря в японском Сайтаме в рамках турнира Bellator. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.