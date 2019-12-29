Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде

Боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вышел на ринг американцем Куинтоном Джексоном. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.

Поединок прошел 29 декабря в японском Сайтаме в рамках турнира Bellator. Бой закончился нокаутом и победой Емельяненко в первом раунде.

Теперь на счету россиянина 39 побед и шесть поражений в MMA. Один бой Емельяненко был признан несостоявшимся. На счету американского спортсмена сейчас 38 побед при 14 проигрышах на ринге.

Этот поединок стал одним из последних в спортивной карьере Федора Емельяненко. Осенью глава Bellator Скотт Кокер заявил, что боец выступит в Японии, Европе и Москве в рамках прощального тура.