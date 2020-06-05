    05 июня 2020, 16:27

    Бывший футболист «Барселоны» будет работать в «Локомотиве»

    Дарья Морозова

    Бывший футболист испанской «Барселоны» Хосе Мари Бакеро станет сотрудником московского «Локомотива». Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на Теlеgrаm-канал спортивного комментатора Нобеля Арустамяна.

    По его данным, спортсмен займет должность технического директора клуба и будет курировать работу академии.

    Ранее стало известно, что экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте петербургского клуба.