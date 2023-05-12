Спорт 12 мая 2023, 14:45 Бывшая первая ракетка мира отказалась смотреть российский футбол Экс первая ракетка мира Кафельников: никогда больше не буду смотреть российский футбол РИА «Новости»

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что больше никогда не будет смотреть российский футбол. Его слова привел «РБ Спорт».

Кафельников признался, что последней каплей для него стал матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно завоевал золотые медали.

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«Я посмотрел эту игру, и мне хватило, больше не буду смотреть наш футбол. В нем нет ничего, что способно заинтересовать. Поэтому с российским футболом у меня все», — сказал он.

Кафельников отметил, что по-прежнему считает себя болельщиком «Спартака», однако игра команды в последнем матче убила в нем всю симпатию.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. «Спартак» после 26 проведенных матчей идет на третьем месте, набрав 50 очков.