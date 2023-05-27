Спорт 27 мая 2023, 18:44 Российские биатлонисты столкнулись с дефицитом патронов Президент Союза биатлонистов России Майгуров заявил о росте цен на патроны и их нехватке РИА «Новости»

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Нехватка отечественных и рост стоимости импортных патронов для биатлонистов стали настоящей проблемой для российских спортсменов и организаторов соревнований. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Он подчеркнул, что с винтовками и лыжным оборудованием таких проблем нет. Российские винтовки обладают достаточным запасом прочности, и их хорошо обслуживают. Хотя цены за год на них выросли вдвое.

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«Основная проблема — патроны и их стоимость. С этим действительно беда», — отметил Майгуров.

Глава Союза биатлонистов пояснил, что отечественный производитель не может выпустить достаточные объемы из-за ограниченности мощностей, а поставка импортных стала очень дорогой из-за изменений логистики.

Майгуров добавил, что сейчас спортивная организация старается помогать спортсменам из регионов по мере своих возможностей. Но мировые соревнования в предстоящем сезоне с большой долей вероятности пройдут без участия российских биатлонистов.

Пока отечественные биатлонисты принимают участие в соревнованиях в России. В начале апреля команда из Подмосковья завоевала золото в женской эстафете национального чемпионата. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.