Футболист Буффон назвал пятерых лучших вратарей мира | 360°

Спорт 30 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Футболист Буффон назвал пятерых лучших вратарей мира

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Игрок ФК «Парма», экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает лучшими вратарями мира. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Spotskeeda.

В этот список футболист включил Тибо Куртуа из «Реала», Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ», Мануэля Нойера из «Баварии», Яна Облака из «Атлетико» и Майка Меньяна из «Милана».

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Сам Джанлуиджи Буффон — рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по числу минут в этом турнире без пропущенных голов.

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