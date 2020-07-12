«Буду защищать пояс достойным образом»: Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Боец смешанного стиля Петр Ян отправил в нокаут бразильца Жозе Алдо. Благодаря этой победе россиянин получил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Петр Ян — новый чемпион UFC в легчайшем весе!» — сообщили в Instagram UFC.

Рефери остановил бой соперников на четвертой минуте пятого раунда. В тот момент была зафиксирована победа россиянина техническим нокаутом. Сам поединок проходил в рамках турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Друзья, всем привет. Хочу сказать всем огромное спасибо — всем, кто меня поддерживал, и кто за меня болел. Всех ценю и уважаю. Верьте в себя. Мы будем защищать этот пояс самым достойным образом», — сказал Петр Ян в своем сториз в Instagram.

Позже с победой россиянина поздравил вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский.

«Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона из России и три русскоязычных чемпиона. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков», — привел его слова ТАСС.

Теперь на счету у бойца 15 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Ян стал вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова. В свою очередь Алдо потерпел седьмое поражение в своей карьере. В активе у бразильца 28 побед.