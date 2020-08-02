Александру Кокорину, который заключил долгосрочный контракт со «Спартаком», вообще лучше бы играть в «Зените». Но раз на то пошло, футболист все равно усилит клуб. А вот характер его явно не изменится: спортсмен так и дальше будет тусоваться, ему же еще только 29. Обо всем этом «360» рассказал бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

«Меня удивляет тот спрос, который был на Кокорина. Даже дело не в спросе, а в его финансовых запросах», — сразу признался футбольный эксперт.

Раппопорт всегда был сторонником того, чтобы Кокорин оставался в «Зените». В данной ситуации он полностью выступает на стороне главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Тот бы нашел, как «вкрапливать» футболиста в состав, какую тактику выбирать. По словам Раппопорта, Семак и сейчас бы взял Кокорина обратно.

Для самого Кокорина, на мой взгляд, было бы лучше играть в „Зените“ Борис Раппопорт бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

«Дело не в деньгах, ни в каких-то условиях. Просто партнеры и Лига чемпионов позволили бы ему быстрее вернуться на свой уровень, потому что в „Сочи“ ему в какой-то степени помогли, но все равно уровень партнеров и места, на котором он командует, — для Кокорина это был не лучший вариант», — пояснил Раппопорт.

Кокорина не взяли в «Зенит», официальных комментариев по этому поводу нет. Собеседник «360» тоже не знает причин.

«Почему это такое решение? Можно только догадываться», — сказал он.

По предположению эксперта, в петербургском клубе не хотели возвращать себе человека, который сидел в тюрьме. Хотя даже эту точку зрению на ситуацию можно было бы озвучить. Кокорина могли не взять и из-за того, что ФК не устроили финансовые запросы спортсмена. Однако и при таком развитии событий руководство могло объяснить свой отказ.

Кокорину отказали не только в «Зените», но и в «Локомотиве».

«Я знаю, что он встречался с руководством „Локомотива“, с новым тренером. Видимо, тоже что-то не договорились. Возможно, причина та же, что и с Зенитом, потому что этот вопрос, наверное, решался на уровне руководства РЖД», — отметил Раппопорт.

Он объяснил, почему же тогда «Спартак» пригласил Кокорина к себе.

«„Спартак“ в определенной степени команда частная. Возможно, нет такого момента — где бы он сидел, не сидел в тюрьме. Думаю, что „Спартак“ на это внимание не обращает», — прокомментировал футбольный эксперт.

Есть еще одна причина, допускает Раппопорт.

«В „Спартак“ пришел новый генеральный директор. Ему нужны какие-то шаги, которые бы позволили ему сразу выйти на какой-то определенный уровень. Причем он где-то говорит, что мы хотим выйти на борьбу с „Зенитом“ и выйти на уровень „Зенита“», — отметил он.

Вопрос в другом — насколько Кокорин может помочь «Спартаку». Ведь футболист много пропустил, пока отбывал срок, а до этого у него были сильные травмы.

На каком уровне Кокорин будет играть? Уже задача не просто не вылететь, как это было в „Сочи“, а задача — выйти на еврокубки. Вот это уже несколько другая ситуация Борис Раппопорт бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

«На сегодняшний момент, я считаю, что Кокорин усиливает „Спартак“, вне сомнения. Сумеет ли Кокорин выйти в „Спартаке“ на уровень сборной России, (тренер Станислав — прим. ред.) Черчесов пока это не комментировал», — отметил Раппопорт.

Это не поменяешь, он будет опять тусоваться, опять какие-то фокусы допускать. Я очень сомневаюсь, что он в 29 лет поменяется Борис Раппопорт бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

По его мнению, Кокорин обладает определенным талантом, но все-таки он себя за эти годы так и не реализовал. «Вина, видимо, его характер», — пояснил эксперт.

Он пожелал футболисту не то чтобы остепениться, а доказать всем, в том числе клубам, которые его не взяли, что он в порядке, а вот ФК — ошиблись.

Хватит ли Кокорину мотивации, станет понятно к декабрю.

Ранее футбольный клуб «Спартак-Москва» официально объявил о начале сотрудничества с Кокориным. Со спортсменом заключили долгосрочный контракт.