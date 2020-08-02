«Будет опять тусоваться». Экс главный тренер предположил, почему «Спартак» взял Кокорина, а «Зенит» — нет
«Меня удивляет тот спрос, который был на Кокорина. Даже дело не в спросе, а в его финансовых запросах», — сразу признался футбольный эксперт.
Раппопорт всегда был сторонником того, чтобы Кокорин оставался в «Зените». В данной ситуации он полностью выступает на стороне главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Тот бы нашел, как «вкрапливать» футболиста в состав, какую тактику выбирать. По словам Раппопорта, Семак и сейчас бы взял Кокорина обратно.
Для самого Кокорина, на мой взгляд, было бы лучше играть в „Зените“Борис Раппопортбывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».
«Дело не в деньгах, ни в каких-то условиях. Просто партнеры и Лига чемпионов позволили бы ему быстрее вернуться на свой уровень, потому что в „Сочи“ ему в какой-то степени помогли, но все равно уровень партнеров и места, на котором он командует, — для Кокорина это был не лучший вариант», — пояснил Раппопорт.
Кокорина не взяли в «Зенит», официальных комментариев по этому поводу нет. Собеседник «360» тоже не знает причин.
«Почему это такое решение? Можно только догадываться», — сказал он.
По предположению эксперта, в петербургском клубе не хотели возвращать себе человека, который сидел в тюрьме. Хотя даже эту точку зрению на ситуацию можно было бы озвучить. Кокорина могли не взять и из-за того, что ФК не устроили финансовые запросы спортсмена. Однако и при таком развитии событий руководство могло объяснить свой отказ.
Кокорину отказали не только в «Зените», но и в «Локомотиве».
«Я знаю, что он встречался с руководством „Локомотива“, с новым тренером. Видимо, тоже что-то не договорились. Возможно, причина та же, что и с Зенитом, потому что этот вопрос, наверное, решался на уровне руководства РЖД», — отметил Раппопорт.
Он объяснил, почему же тогда «Спартак» пригласил Кокорина к себе.
«„Спартак“ в определенной степени команда частная. Возможно, нет такого момента — где бы он сидел, не сидел в тюрьме. Думаю, что „Спартак“ на это внимание не обращает», — прокомментировал футбольный эксперт.
Есть еще одна причина, допускает Раппопорт.
«В „Спартак“ пришел новый генеральный директор. Ему нужны какие-то шаги, которые бы позволили ему сразу выйти на какой-то определенный уровень. Причем он где-то говорит, что мы хотим выйти на борьбу с „Зенитом“ и выйти на уровень „Зенита“», — отметил он.
Вопрос в другом — насколько Кокорин может помочь «Спартаку». Ведь футболист много пропустил, пока отбывал срок, а до этого у него были сильные травмы.
На каком уровне Кокорин будет играть? Уже задача не просто не вылететь, как это было в „Сочи“, а задача — выйти на еврокубки. Вот это уже несколько другая ситуацияБорис Раппопортбывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».
«На сегодняшний момент, я считаю, что Кокорин усиливает „Спартак“, вне сомнения. Сумеет ли Кокорин выйти в „Спартаке“ на уровень сборной России, (тренер Станислав — прим. ред.) Черчесов пока это не комментировал», — отметил Раппопорт.
Это не поменяешь, он будет опять тусоваться, опять какие-то фокусы допускать. Я очень сомневаюсь, что он в 29 лет поменяетсяБорис Раппопортбывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».
По его мнению, Кокорин обладает определенным талантом, но все-таки он себя за эти годы так и не реализовал. «Вина, видимо, его характер», — пояснил эксперт.
Он пожелал футболисту не то чтобы остепениться, а доказать всем, в том числе клубам, которые его не взяли, что он в порядке, а вот ФК — ошиблись.
Хватит ли Кокорину мотивации, станет понятно к декабрю.
Ранее футбольный клуб «Спартак-Москва» официально объявил о начале сотрудничества с Кокориным. Со спортсменом заключили долгосрочный контракт.