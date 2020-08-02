«Спартак» подтвердил контракт с Кокориным видео в стиле компьютерной игры

Футбольный клуб «Спартак-Москва» официально объявил о начале сотрудничества с Александром Кокориным. Со спортсменом заключили долгосрочный контракт.

«29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Футбольный клуб анонсировал переход Кокорина видеориликом в стиле геймплэя популярной игры Counter-Strike, фанатом которой является спортсмен. Предполагается, что последнюю фразу в видео говорит сам Кокорин.

Александр Кокорин закончил предыдущий сезон в футбольном клубе «Сочи», где успел забить семь мячей в десяти матчах. Теперь на счету спортсмена более 100 голов за профессиональную карьеру.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд пересмотрит дело Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых обвинили в хулиганстве. На пересмотре приговора настояла защита спортсменов, которая утверждала, что при его вынесении были допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.