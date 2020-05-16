«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

В апреле бельгийская профессиональная футбольная лига подтвердила решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, пишет Sport24.

До завершения чемпионата Бельгии оставался один тур. При этом «Брюгге» лидировал. Его отрыв составлял 15 очков.

Для клуба это 16 чемпионский титул. Причем за последние пять лет — он третий.

«Брюгге» — бельгийский профессиональный футбольный клуб. Он основан в 1891 году и является одним из старейших в Бельгии.

Ранее FIFA допустила отмену международных матчей вплоть до 2021 года. По словам, вице-президента Международной федерации футбола Виктора Монтальяни, пока приоритетом являются внутренние соревнования.