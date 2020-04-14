FIFA допустила отмену международных матчей вплоть до 2021 года

Футбольные фанаты ждут возобновления международных матчей, как и сами спортивные клубы. Но игры, приостановленные из-за пандемии коронавируса, могут отложить до 2021 года. В FIFA считают, что так безопаснее.

Вице-президент Международной федерации футбола Виктор Монтальяни рассказал агентству Associated Press, что пока приоритетом являются внутренние соревнования.

«Сентябрь все еще в планах, но я не уверен, поскольку сейчас все меняется», — заметил он.

Монтальяни не исключил, что вероятны проблемы с пересечением международных границ. Даже если FIFA «дадут зеленый свет» на проведение матча, болельщиков на него пустят вряд ли.

«Думаю, это очень большой риск», — подчеркнул вице-президент международной организации.

В начале апреля рабочая группа FIFA рекомендовала из-за пандемии коронавируса отложить все намеченные на июнь встречи как мужских национальных команд, так и женских. По мнению Монтальяни, не состоятся и матчи, которые должны были пройти в сентябре, октябре и ноябре.

Игроки многих футбольных клубов потеряли в зарплате: на фоне отмены многих спортивных мероприятий им снижают выплаты.