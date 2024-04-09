09 апреля 2024, 17:24
Британия поддержала участие россиян в ОИ-2024 в Париже
The Times: Британия поддержала участие россиян в летней Олимпиаде
Глава Минспорта Великобритании Стюарт Эндрю в письме к руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху поддержал участие российских и белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Times.
Аналогичное письмо от британского министра получил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. В Лондоне выразили согласие с решением МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.
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При этом британская сторона не стал публично заявлять о своей позиции. Это произошло после того, как в марте 2023 года министр культуры Люси Фрейзер призвала оказать давление на МОК из-за ситуации вокруг статуса атлетов из РФ и Белоруссии. В МИД России назвали ее заявления проявлением русофобской политики.
Ранее в Минспорте Украины заявили, что допущенных к ОИ-2024 россиян могут обязать отказаться от участия в Играх дружбы.
Великобритания
Париж
Олимпиада в Париже — 2024
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