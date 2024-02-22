Спорт 22 февраля 2024, 13:15 Бразильскому футболисту Дани Алвесу вынесли приговор за изнасилование Суд приговорил экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса к 4,5 года тюрьмы Europa Press/D.Zorrakino. Pool/globallookpress

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Суд Барселоны приговорил бразильского футболиста Дани Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование и к выплате компенсации потерпевшей. Об этом сообщила La Vanguardia

Прокуратура просила наказать спортсмена девятью годами тюрьмы за изнасилование 23-летней девушки в уборной ночного клуба «Саттон» в Барселоне 30 декабря 2022 года. Кроме показаний потерпевшей к делу приобщили другие доказательства его вины. Однако суд принял во внимание смягчающее обстоятельство — до заседания защита внесла 150 тысяч евро на компенсацию потерпевшей независимо от исхода процесса.

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Дани Алвеса приговорили к 4,5 года колонии и выплате компенсации. По информации журналистов, в марте он сможет подать прошение об освобождении.

В материалах дела указали, что футболист не отрицал факт интимной связи, но считал ее добровольной. На суде он выдвинул пять разных версий произошедшего.

Спортсмен известен как бывший защитник клуба «Барселона» и сборной Бразилии по футболу. Его арестовали в январе 2023 года и несколько раз отказывали в освобождении под залог.