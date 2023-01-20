Мир 20 января 2023, 14:06 Самого титулованного футболиста мира Алвеса задержали в Испании по делу о сексуальном насилии La Vanguardia: футболиста Дани Алвеса задержали в Барселоне по делу о насилии

Читать 360tv в

Суд Барселоны примет решение об избрании меры пресечения трехкратному победителю Лиги чемпионов бразильскому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии. Как сообщило испанское издание La Vanguardia, спортсмена задержали в пятницу, 20 января.

Заявление на спортсмена написала посетительница клуба Sutton. По ее словам, Алвес домогался ее 30 декабря. Она пожаловалась охранникам заведения, которые вызвали полицию. Но когда правоохранители прибыли, футболиста в клубе уже не было.

Реклама

Каталонская полиция провела расследование, а потом передала дело в суд, который начал собственное производство.

Реклама

По данным журналистов, Алвеса вызвали повесткой для дачи показаний, после чего задержали до решения суда.

О том, что спортсмен 30 декабря находился в Барселоне, подтвердил он сам. Он приехал в Испанию после выступления за сборную Бразилию на чемпионате мира, а после отправился в Мексику, чтобы сыграть за свою команду «Пумас».

Также футболист подтвердил, что был посетил клуб Sutton, но все обвинения полностью отверг.

«Да, я был в том месте. Все знают, что я люблю танцевать. Но я никого не трогал», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что ничего не знает о пострадавшей.

Дани Алвес выступал за бразильские клубы «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». На его счету 43 трофея различных соревнований. Футболист шесть раз становился чемпионом Испании, дважды — Франции и Италии.