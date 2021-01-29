Большунов выиграл индивидуальную лыжную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне после скандала

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Россиянин пришел к финишу первым, оставив позади норвежцев Симена Крюгера и Шура Рете.

Большунов преодолел дистанцию в 15 километров за 32 минуты 33,3 секунды. Россиянин пришел к финишу на 1,8 секунды быстрее Симена Крюгера из Норвегии. Третье место также занял норвежец Шур Рете, пришедший к финишной черте с отставанием от россиянина на 23,9 секунды.

Российский лыжник ранее оказался в центре скандала из-за конфликта с финном Йони Мяки. Инцидент произошел 24 января во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Большунов толкнул финского лыжника, подрезавшего его перед финишем, и ударил его палкой. После финиша россиянин сбил своего соперника с ног. Национальную команду в итоге лишили наград, а Большунова обвинили в неспортивном поведении. Большунов и Федерация лыжных гонок России принесли извинения за инцидент. Глава Финской лыжной ассоциации (FSА) Маркку Хаапасалми позже заявил, что извинения приняты.