Лыжная ассоциация Финляндии приняла извинения Большунова
«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».
Хаапасалми добавил, что надеется впредь наслаждаться «захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов», которые не относятся к лыжному спорту.
Речь идет о случае, который произошел 24 января во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Перед финишем Большунов замахнулся палкой на финского лыжника Йони Маки, который перекрыл ему движение. После россиянин намеренно въехал в соперника и сбил его с ног.
Позже Большунов заявил, что не хотел сбивать соперника после финиша. Он собирался только поговорить с ним и узнать, почему тот неоднозначно повел себя во время гонки, когда прижал российского лыжника к борту.
По словам Большунова, перед финишем он хотел остановиться, но крепления сломались. Из-за этого он сбил с ног финна.