Лыжная ассоциация Финляндии приняла извинения Большунова

Финская лыжная ассоциация (FSA) получила и приняла извинения Александра Большунова за случай с лыжником Йони Маки. Такое заявление сделал президент организации Маркку Хаапасалми.

«Мы получили и приняли извинения Федерации лыжных гонок России и Александра Большунова за то, что произошло», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

Хаапасалми добавил, что надеется впредь наслаждаться «захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов», которые не относятся к лыжному спорту.

Речь идет о случае, который произошел 24 января во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Перед финишем Большунов замахнулся палкой на финского лыжника Йони Маки, который перекрыл ему движение. После россиянин намеренно въехал в соперника и сбил его с ног.

Позже Большунов заявил, что не хотел сбивать соперника после финиша. Он собирался только поговорить с ним и узнать, почему тот неоднозначно повел себя во время гонки, когда прижал российского лыжника к борту.

По словам Большунова, перед финишем он хотел остановиться, но крепления сломались. Из-за этого он сбил с ног финна.