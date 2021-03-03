Большунов не попал в тройку призеров гонки на 15 км на ЧМ
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться на пьедестал почета по результатам гонки на 15 километров свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Он пришел к финишу четвертым, хотя на дистанции претендовал на медаль.
Первое место у норвежца Ханса Холунна — он пробежал 15 километров за 33 минуты и 48,7 секунды. Второе и третье места у представителей Норвегии Симена Крюгера (+20,2 секунды) и Харальда Эстберга Амундсена (+35,6 секунды).
Большунов уступил Холунну 43,7 секунды. Следующим финишную черту пересек наш соотечественник Артем Мальцев, проиграв победителю 50,7 секунды.
27 февраля Александр Большунов завоевал золотую медаль чемпионата мира в скиатлоне. Эта награда стала первой медалью в копилке нашей сборной на соревнованиях в Оберстдорфе. До этого последний раз наши лыжники завоевывали золотые медали на ЧМ в 2017 году.