Российских биатлонистов лишили бронзы за эстафету на Кубке мира. Большунов ударил и повалил финна

Первую сборную России дисквалифицировали по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти, Финляндия. Причина — неспортивное поведение Александра Большунова.

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова пришла к финишу третьей. Однако после окончания гонки Большунов специально сбил с ног финского лыжника Йони Мяки, обогнавшего его на заключительном этапе. В финишном створе тот не дал россиянину обогнать себя, Большунов зацепился лыжей, сбавил темп.

В итоге бронзу отдали второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Золото досталось команде Норвегии.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин — трехкратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. В его копилке насчитывается четыре серебряные награды чемпионатов мира. В прошлом сезоне Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 29–31 января в Фалуне, Швеция.