Спорт 20 марта 2024, 16:50 Большунов и Коростелев стали чемпионами России в командном спринте Лыжники Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России РИА «Новости»

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Лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев стали победителями командного спринта на чемпионате России. Состязание проходит в деревне Кононовская.

Команда Архангельской области преодолела дистанцию за 18 минут 10,4 секунды. На втором месте оказались спортсмены Ермил Вокуев и Илья Семиков, третью строчку заняли Сергей Ардашев и Иван Горбунов.

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Александр Большунов стал 20-кратным чемпионом России. Коростелев на первенстве страны впервые завоевал золото. В женском командном спринте победили Вероника Степанова и Мария Истомина. Второе место заняли Елизавета Пантрина и Татьяна Сорина, третье — Дарья Непряева и Лидия Горбунова.

Накануне сообщалось, что в гонке с раздельным стартом классическим стилем Большунов занял девятое место. Он прервал серию из 23 побед, сообщили «Известия».