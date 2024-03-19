Спорт 19 марта 2024, 17:58 Большунов проиграл в гонке чемпионата России и прервал серию из 23 побед Лыжник Александр Большунов прервал серию из 23 побед РИА «Новости»

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Российский лыжник Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Он не смог выиграть впервые в текущем сезоне.

В гонке ЧР с раздельным стартом классическим стилем Большунов занял девятое место. Он преодолел дистанцию в 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Лидером в состязании стал Ермил Вокуев.

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В эфире «Матч ТВ» Большунов сообщил, что на его поражение могла повлиять перенесенная перед турниром болезнь. Спортсмен рассказал о простуде, из-за которой не тренировался несколько дней.

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов не ведет счет победам. Он просто раз за разом их одерживает. Спортсмен решает те задачи, которые сам ставит перед собой. Его цели становятся делом принципа.