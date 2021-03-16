Капитан с характером. Молодой игрок «Динамо» собирался посвятить жизнь хоккею и погиб из-за шайбы

Игрок молодежной хоккейной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) скончался после удара шайбы. Близкие и знакомые спортсмены рассказали, что Тимур Файзутдинов отдавал любимому спорту всего себя и мог добиться очень высоких результатов. Но случившееся с ним происходит не впервые — от похожих ударов хоккеисты погибали и прежде.

Травма на льду

Капитан петербургской хоккейной команды «Динамо» Тимур Файзутдинов умер от удара шайбой в голову. Во время матча с «Локомотивом» на 1/8 финала плей-офф МХЛ 12 марта он получил травму и упал на льду.

Тимура Файзутдинова увезли в больницу Ярославля. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти хоккеиста все же не удалось.

Молодой игрок успел показать себя в этом сезоне: он участвовал в более чем 50 играх чемпионата МХЛ, сделал семь результативных передач и сыграл два матча в плей-офф.

По спортсмену скорбит МХЛ. На официальном сайте сообщили, что следующие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о Файзутдинове.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также выразил соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова. «Вечная память. Ярославцы скорбят вместе с вами», — написал он в Facebook.

Жизнь в хоккее

Тимур оставил теплые воспоминания у друзей, одноклубников и болельщиков. Хоккеист московской молодежной команды «Динамо» Алексей Лихачев рассказал «360», что молодой спортсмен был добрым и открытым человеком, который мог в любой момент прийти на помощь. Тимур, по его словам, очень сильно любил хоккей, для него это была целая жизнь.

Тимур не останавливался на достигнутом и всегда хотел стать лучше в своем любимом деле Алексей Лихачев.

Другой хоккеист, Даниил Демин, также отметил выдающиеся способности Тимура и его целеустремленность. Сам спортсмен запомнился ему добрым, отзывчивым и открытым парнем.

«В сложной ситуации он всегда был готов помочь как советом, так и делом. Он был одним из тех людей, которые заряжают позитивом и радуются даже мелочам», — добавил Демин.

Друзья сильно ценили доброту спортсмена. Его подруга Дарья сообщила, что Тимур любил хоккей и отдавал практически все свое время тренировкам, чтобы достичь результата.

«И думаю, не зря, ведь он являлся одним из лучших хоккеистов МХЛ „Динамо“, также привлекался в сборную», — поделилась девушка.

Капитан петербургской хоккейной команды оставил теплые воспоминания и у поклонников. Болельщик Константин Спирев заприметил Тимура еще в самом начале его хоккейной карьеры. Тот всегда был готов постоять за себя и всю команду.

«Капитаном он в этом сезоне абсолютно по делу был. Своей преданностью, своей самоотдачей, своим характером он заслужил нашивку», — поделился болельщик.

Бывший одноклубник Файзутдинова Стефан Гаранин тоже тепло отозвался о коллеге. Как только Тимур пришел в команду, он сразу заметил дружелюбие и силу новичка.

«Очень сейчас трудно что-то говорить. Но был он очень классным, сильным, добрым, понимающим парнем и лучшим хоккеистом. Это большая утрата», — добавил Гаранин.

Погибшие на льду

Хоккей — тяжелая и травмоопасная игра. Не раз в истории спорта матчи заканчивались смертью.

В 2016 году похожий случай произошел с форвардом юниорской команды «Металлург» Александром Ореховым. Во время матча в шею спортсмена попала шайба, после чего он упал и повредил шейный позвонок.

Смерть хоккеиста во время игры однажды привела к изменениям правил хоккея. В 1990 году на чехословацком матче «Кошице» — «Злин» шайбу выбросили на проброс. Игрок «Злина» Людек Чайка, пытаясь коснуться шайбы, врезался головой в борт. У спортсмена были сломаны шейные позвонки и повредился спинной мозг.

В 2012 году на матче в Пензе погиб 16-летний хоккеист Максим Копосов. Игрок юношеской команды «Олимпия» получил во время игры удар шайбой в грудь. У него остановилось сердце, затем он впал в кому и умер.