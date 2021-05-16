Болельщики «Рубина» почтили память жертв казанского стрелка

Болельщики футбольного клуба «Рубин» из Казани почтили память жертв стрельбы в гимназии № 175. Видео появилось в Telegram-канале Life shot.

Фанаты растянули огромный баннер с надписью «Есть чудо вечное на свете, и это чудо — наши дети».

После матча болельщики принесли его к мемориалу, который устроили местные жители рядом с гимназией, и закрепили его у входа в образовательное учреждение.

Все матчи заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21, начались с минуты молчания в память о жертвах стрельбы.

«Рубин» сыграл с «Ротором» вничью (1:1). По итогам чемпионата казанцы заняли четвертое место, спортсмены сыграют в еврокубках — в Лиге конференций. Последний раз «Рубин» выступал в футбольных еврокубках в сезоне-2015/2016.

Стрельба раздалась в школе № 175 утром 11 мая. Туда пришел 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев. Он принес в учебное заведение гладкоствольное ружье открыл огонь. Погибли семеро детей и двое взрослых, ранения различной степени тяжести получили 24 человека. После того, как у злоумышленника закончились патроны, Галявиев сдался полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Суд отправил обвиняемого под стражу до 11 июля.

В казанской школе № 174, которая приняла учеников после стрельбы в гимназии № 175, усилили охрану.