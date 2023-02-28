Спорт 28 февраля 2023, 06:22 Болельщики футбольного клуба «Шленск» развернули на матче в Польше антиукраинский флаг GW: польские болельщики на футбольном матче во Вроцлаве развернули антиукраинский баннер Unsplash

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Футбольные фанаты в Польше устроили антиукраинскую акцию. Они развернули во время матча клуба «Шленск» во Вроцлаве баннер с призывом остановить помощь Украине и перечеркнутым символом националистов, рассказала Gazeta Wroclawska.

На стадионе «Тарчински Арена» встретились «Шленск» и «Лех». Примерно через час после начала матча фанаты команды из Вроцлава растянули на трибунах за воротами гостевого клуба плакат с надписью «Это не наша война» и перечеркнутым символом украинских националистов. Они потребовали прекратить поддерживать соседнюю страну.

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Журналисты рассказали, что это не первая такая акция. Осенью 2022 года болельщики «Шленска» уже вывешивали баннер с надписью «Нет украинизации Польши», и это стало большим скандалом. Их команда наоборот активно поддерживала украинских беженцев, например, устраивала акции по сбору гуманитарной помощи, а менеджер клубного журнала — уроженка Украины.

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В другом польском городе, Люблине, создали нацбаты для борьбы с «украинской преступностью». Их участники патрулировали улицы и расклеивали листовки, на которых просили беженцев возвращаться домой.