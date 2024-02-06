06 февраля 2024, 14:23
Болельщик ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» во время матча
Футболист «Севильи» Окампоса осудил фаната за неприличный жест во время матча
Болельщик «Райо Валекано» ткнул пальцем между ягодиц аргентинского футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса во время игры 23-го тура Ла Лиги. Об этом сообщило издание Estadio Deportivo.
Фанат сделал неприличный жест во время первого тайма матча, когда полузащитник собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В этот момент сидевший на первом ряду футбольный болельщик засунул палец между его ягодиц. Происходящее попало на видео. Матч, в котором произошла неловкая ситуация, окончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».
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Полузащитник осудил болельщика и призвал руководство чемпионата Испании серьезно отнестись к произошедшему.
«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе», — отметил Окампос.
Футбольный клуб проинформировал Ла Лигу о случившемся и назвал поведение футбольного болельщика недопустимым.
Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время игры с «Райо Валекано», сообщил RT. Футболист покинул поле на 29-й минуте матча.
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