Спорт 06 февраля 2024, 14:23 Болельщик ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» во время матча Футболист «Севильи» Окампоса осудил фаната за неприличный жест во время матча

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Болельщик «Райо Валекано» ткнул пальцем между ягодиц аргентинского футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса во время игры 23-го тура Ла Лиги. Об этом сообщило издание Estadio Deportivo.

Фанат сделал неприличный жест во время первого тайма матча, когда полузащитник собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В этот момент сидевший на первом ряду футбольный болельщик засунул палец между его ягодиц. Происходящее попало на видео. Матч, в котором произошла неловкая ситуация, окончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

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Полузащитник осудил болельщика и призвал руководство чемпионата Испании серьезно отнестись к произошедшему.

«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе», — отметил Окампос.

Футбольный клуб проинформировал Ла Лигу о случившемся и назвал поведение футбольного болельщика недопустимым.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время игры с «Райо Валекано», сообщил RT. Футболист покинул поле на 29-й минуте матча.