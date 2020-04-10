Более тысячи спортивных событий оказались под вопросом в России из-за коронавируса

Из-за коронавируса в России отменили более тысячи различных спортивных мероприятий. Однако после завершения пандемии страна будет готова принять у себя международные соревнования, которые пришлось перенести.

Об этом рассказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин во время пресс-конференции. Его слова процитировал ТАСС.

Он рассказал, что из-за ситуации с распространением коронавируса в мире России пришлось приостановить или отменить более тысячи спортивных соревнований — как на региональном, так и на всероссийском уровне. Кроме того, спортсмены не смогли принять участие в 248 международных соревнованиях. Матыцин отметил, что 31 такое мероприятие должно было пройти на территории страны.

Сперва в России планировали проводить соревнования без зрителей, но, осознав всю опасность ситуации, отказались от этого формата. По словам министра спорта страны, это демонстрирует, «насколько консолидировано наше общество».

Из-за пандемии коронавируса пришлось перенести в том числе и Олимпийские игры, и чемпионат Европы по футболу, и ЧМ по хоккею, а также внутренние чемпионаты по другим видам спорта в разных странах. Матыцин отметил, что Россия будет готова помочь международным федерациям с организацией и проведением соревнований, особенно с квалификационными турнирами Олимпиады-2021.

«Россия будет готова рассмотреть организацию этих мероприятий здесь. Россия готова протянуть руку помощи, чтобы соревнования прошли в нашей стране», — подчеркнул Матыцин.